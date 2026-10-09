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Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

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Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову президентів США і Росії, заявив, що послаблення санкцій проти Москви без тривалої домовленості про деескалацію лише продовжить війну.

"Це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу", – сказав він.

За словами Зеленського, того ж дня він зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і на її запитання, що потрібно для завершення війни, відповів: санкції за законом Ліндсі Грема, підтримка України в захисті життя і тиск на Росію. Розмова ж лідерів США та Росії, на його думку, "веде до іншого".

Президент також нагадав, що після недавнього рішення ЄС про зняття санкцій з російських олігархів ударів по Україні стало лише більше. Лише за цей тиждень, за його словами, загинули десятки людей і сотні отримали поранення, зокрема внаслідок удару ракети по будинку в Прилуках та авіабомб по міських автобусах у Краматорську.

"В цьому році Росія на фронті найслабша, ніж в будь-який інший час війни. Саме тому Путін покладається на терор", – наголосив Зеленський.

#рф #експрес #санкції #зеленський
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