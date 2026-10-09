Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Трамп заявив про "успішні переговори" з Путіним щодо постачання понад 500 тис. тонн російського дизеля

2 хв читати
Додати як джерело

Президент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання понад 500 тис тонн дизельного палива на американський і світові ринки.

"Я щойно провів надзвичайно успішні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких було домовлено, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного пального на американський та світовий ринки, ще 500 000 тонн – протягом листопада, і 1 000 000 тонн – одразу після цього", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, крім того, з огляду на потужності їхніх нафтопереробних заводів, Росія згодом, у стислі терміни, поставить ще 3 млн тонн дизельного пального.

"Завдяки нашому повному контролю над Ормузькою протокою та цій важливій новині щодо російських енергоресурсів ціни на дизельне пальне для американців – та й для всього світу – стрімко знижуватимуться, причому рекордними темпами!", – зазначив він.

Американський президент додав, що зниження цін для американців, особливо для фермерів, тваринників і водіїв вантажівок, є його головним пріоритетом. "Це дуже важлива й значуща заява. Також слід розуміти: Іран не отримає ядерної зброї! Дякую за увагу до цього питання", – додав він.

У свою чергу Путін після розмови заявив, що під час неї значну увагу було приділено перспективам врегулювання "української кризи", порушувалися також ситуація навколо Ірану та різні аспекти двосторонніх відносин.

За його словами, російська сторона підтвердила свою готовність постачати нафту та нафтопродукти на американський та світовий ринки.

"Підтверджено домовленість про продовження особистих контактів між президентами двох країн, а також співробітництво по лінії президентських адміністрацій, спеціальних служб та інших відомств", – зазначив Путін.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117412435306815143

#путін #паливо #трамп #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову президентів США і Росії, заявив, що послаблення санкцій проти Москви без тривалої домовле…

Читати
Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил не бачить завершення війни через відмову України від своїх суверенних територій

Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил не бачить завершення війни через відмову України від своїх суверенних територій

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, очолює Комітет Сенату США з питань збройних сил, заявив, що не бачить завершення війни в Україні ц…

Читати
У трьох районах Києва розгортають пункти незламності через складну ситуацію з енергозабезпеченням – КМДА

У трьох районах Києва розгортають пункти незламності через складну ситуацію з енергозабезпеченням – КМДА

У трьох районах Києва, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності. "Відповідне доручення отримали очільники…

Читати