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МЗС протестує проти виклику українського дипломата в Мінську

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МЗС протестує проти виклику українського дипломата в Мінську

Україна висловила протест у зв'язку з викликом тимчасового повіреного у справах України в Білорусі до Міністерства закордонних справ країни та звинуваченнями Мінська щодо інциденту з вантажівкою в Брянській області РФ, повідомила пресслужба українського МЗС.

"Вважаємо безпідставним покладення на Україну відповідальності без оприлюднення переконливих доказів причетності", – цитує відомство слова речника Георгія Тихого.

У відомстві звернули увагу, що звинувачення з боку Мінська супроводжуються риторикою про нібито навмисне втягування Білорусі в конфлікт і погрозами "адекватних заходів реагування". Такі закиди в МЗС назвали абсурдними з огляду на те, що Білорусь є співучасницею агресії проти України.

Київ закликав білоруську сторону утримуватися від бездоказових звинувачень і погроз, а спроби використати інцидент для виправдання подальшої підтримки Росії чи створення нових загроз для України назвав неприйнятними.

Раніше ЗМІ повідомляли, що через інцидент із атакою безпілотника на вантажівку в Брянській області Росії  постраждала громадянка Білорусі.

 

#мінськ #протест #дипломат #мзс
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