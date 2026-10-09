Прем'єр Болгарії після зустрічі з Будановим: є ознаки причетності однієї зі сторін війни до атак дронів на судна біля Болгарії, але доказів поки немає

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив про наявність ознак можливої причетності однієї зі сторін війни в Україні до атак безпілотників на судна поблизу болгарського узбережжя, однак наголосив, що наразі доказів для підтвердження цього немає.

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим.

"Є логічні ознаки, що вказують на одну зі сторін, але ми не маємо доказів, щоб стверджувати це напевно", – зазначив Радев.

За його словами, болгарські військовослужбовці провели ретельний огляд судна з метою пошуку уламків безпілотників, однак нічого не виявили. Він додав, що ситуація залишається нез'ясованою, а наявні припущення поки не дають підстав для остаточних висновків.

Радев також заявив, що зусилля, спрямовані на відновлення миру в Україні, заслуговують на підтримку, а припинення бойових дій є важливим не лише для сторін війни, а й для всієї Європи через значні соціальні та економічні наслідки.

Радев також повідомив, що погодився на зустріч із керівником Офісу президента України на його прохання: "Саме тому я прийняв прохання про зустріч із керівником адміністрації президента України. Настав час повністю реалізувати потенціал дипломатії та використати всі можливі канали комунікації та діалогу".

Водночас болгарський інформаційний портал Times.bg повідомив, що візит Буданова до Софії 8 жовтня відбувся на його прохання в умовах конфіденційності з міркувань безпеки. Опираючись на інформацію пресслужби уряду Болгарії зазначили, що під час зустрічі керівник Офісу президента України представив позицію української сторони щодо можливих шляхів мирного врегулювання війни. Повідомлення про візит з'явилося зокрема на тлі суспільних дискусій у Болгарії щодо того, чи відбулася така зустріч.

Як повідомлялося, 6 жовтня влада Болгарії повідомила про напад безпілотників на два торговельні судна у Чорному морі, одне з них затонуло. Кораблі атакували дрони в економічній зоні Болгарії у морі, заявив тоді прем'єр країни Румен Радев. Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов наголошував, що поки що не можна сказати, чи дрони, які вразили два кораблі, були українськими чи російськими. Відповідна заява міністра пролунала в ефірі 6ТВ.

Українські Сили оборони не проводили жодних операцій у районі Чорного моря біля Болгарії, де були атаковані два цивільні судна, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Джерела: https://x.com/rumenradevpm/status/2108568846411890874?s=46

https://times.bg/2026/10/09/радев-за-срещата-с-кирило-буданов-има-п/