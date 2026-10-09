У Конгресі США підтримують розширення доступу України до Starlink і мають надію на досягнення домовленості

Двопартійна делегація Конгресу США, яка перебуває з візитом у Києві, виступає за розширення доступу до Starlink для України для протидії російській агресіі.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна" про це вони сказали на пресконференції у Києві у п'ятницю, відповідаючи на питання кореспондента щодо можливого ухвалення рішення щодо Starlink.

"Я висловлюю свою особисту думку, але, гадаю, інші тут зі мною згодні. Я цілком підтримую ідею спробувати переконати Ілона Маска увімкнути Starlink. Я цілком підтримую цю ідею", – сказав член Палати представників, чинний член Постійного спеціального комітету Палати представників США з питань розвідки Ден Креншо (Республіканська партія).

Інші члени делегації одноголосно погодилися із його словами.

"Я маю надію. Я думаю, що ми маємо надію, що якась домовленість може бути досягнуто", – підкреслив американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, очолює Комітет Сенату США з питань збройних сил.

Втім, він додав, що Ілон Маск наразі не є представником американського уряду, і він "має право керувати своїм бізнесом так, як йому заманеться".

"Але я сподіваюся, що якась домовленість може бути досягнута, так", – додав сенатор.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав США розширити доступ України до супутникового зв'язку Starlink. За його словами, це допомогло б українським силам виявляти російські установки для запуску балістичних ракет.

У серпні медіа повідомляли, що американський мільярдер, власник SpaceX Ілон Маск наразі відмовляється надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для ударів по російській території, вважаючи, що Україні настав час укласти мирну угоду з РФ.