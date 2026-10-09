Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил не бачить завершення війни через відмову України від своїх суверенних територій

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, очолює Комітет Сенату США з питань збройних сил, заявив, що не бачить завершення війни в Україні ціною відмови від її суверенних територій.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Києві у п'ятницю.

"Володимир Путін не зможе перемогти український народ ні цього, ні наступного року.

Якщо ми це дозволимо, він може зробити життя українців нестерпним, і, гадаю, саме цього він і прагне", – заявив Вікер.

Також він зазначив, що наближається зима, а минулорічна була дуже важкою для українців через атаки РФ.

"Ми не знаємо, наскільки складними будуть умови, але російський диктатор має на меті зробити життя людей нестерпним. Окрім відключень електроенергії та відсутності опалення й світла, ми розуміємо, що Володимир Путін має на меті також завдати ударів по системі водопостачання, щоб ще більше посилити страждання людей", – підкреслив сенатор.

За його словами, український народ " не прагне цього, але готовий вистояти".

"З огляду на події останніх років і сьогоднішні обставини, я не бачу такого завершення війни, яке передбачало б відмову українського народу від своєї суверенної території, захопленої внаслідок вторгнення, що порушує норми міжнародного права", – резюмував Вікер.