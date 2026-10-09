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Зеленський обговорив із конгресменами США прискорення ліцензування виробництва ракет до Patriot

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Зеленський обговорив із конгресменами США прискорення ліцензування виробництва ракет до Patriot

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з делегацією Конгресу США, з якою обговорив реалізацію закону покійного сенатора Ліндсі Грема, а також прискорення ліцензування виробництва ракет до Patriot.

"Вдячний делегації Конгресу Америки – Роджеру Вікеру, Кевіну Крамеру, Марку Вісі та Дену Креншоу – за те, що сьогодні поруч з нашими людьми під час фактично безперервних російських атак. Росія не отримує того, що хотіла на полі бою, і намагається компенсувати це ескалацією", – написав Зеленський після зустрічі у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, протягом всього часу зустрічі у столиці тривала повітряна тривога через загрозу реактивних "шахедів".

Президент повідомив, що від початку місяця у Києві росіяни такими дронами пошкодили дві школи, були удари по мостах, енергетиці, іншій критичній інфраструктурі.

"Захиститися від цього терору можна тільки спільно, і ми обговорили, яким чином Сполучені Штати можуть допомогти зберегти життя. Звісно, ми розраховуємо, що буде реалізовано закон Ліндсі Грема. Це питання політичної волі, і зараз важливо проявити лідерство й повністю обмежити фінансові потоки для російської воєнної машини. Ми також обговорили інші необхідні кроки, зокрема прискорення ліцензування виробництва ракет до "петріотів". Україна готова не просто виробляти перехоплювачі балістики для себе, а посилити спільним виробництвом Америку та союзників", – наголосив він.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за незмінну підтримку.

 

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#сша #конгрес #зеленський
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