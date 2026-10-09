Качка призначений представником України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії – указ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.
Указ №1034/2026 оприлюднений на сайті глави держави у п'ятницю.
Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.
Указ №1034/2026 оприлюднений на сайті глави держави у п'ятницю.
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