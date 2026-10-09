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У Рівненській області внаслідок ворожої атаки поранені семеро людей, серед них четверо дітей – ОВА

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У Рівненській області внаслідок ворожої атаки поранені семеро людей, серед них четверо дітей – ОВА
Фото: https://t.me/oleksandrkoval_rv

Семеро людей, зокрема четверо дітей, дістали поранення внаслідок російської атаки на Рівненську область, 13-річний хлопчик перебуває у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

"За уточненою інформацією, поранено семеро людей. Дві жінки, чоловік та четверо дітей. У трьох дітей травми середньої важкості. 13-річний хлопчик у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані", – написав Коваль у Телеграм увечері в п'ятницю.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що внаслідок атаки постраждала багатодітна родина, а житловий будинок зазнав значних пошкоджень. На той момент попередньо йшлося про п'ятьох поранених.

Джерела: https://t.me/oleksandrkoval_rv/12379

https://t.me/oleksandrkoval_rv/12378

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #атака #діти #рівненська
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