У Рівненській області внаслідок ворожої атаки поранені семеро людей, серед них четверо дітей – ОВА

Семеро людей, зокрема четверо дітей, дістали поранення внаслідок російської атаки на Рівненську область, 13-річний хлопчик перебуває у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

"За уточненою інформацією, поранено семеро людей. Дві жінки, чоловік та четверо дітей. У трьох дітей травми середньої важкості. 13-річний хлопчик у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані", – написав Коваль у Телеграм увечері в п'ятницю.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що внаслідок атаки постраждала багатодітна родина, а житловий будинок зазнав значних пошкоджень. На той момент попередньо йшлося про п'ятьох поранених.

Джерела: https://t.me/oleksandrkoval_rv/12379

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