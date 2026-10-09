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На залізничних станціях трьох районів Київщини почали встановлювати модульні укриття – обладміністрація

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На залізничних станціях трьох районів Київщини почали встановлювати модульні укриття – обладміністрація

Встановлення модульних укриттів для захисту пасажирів і працівників залізниці розпочали на станціях Київської області, зокрема у Глевасі, Вишневому та Броварах, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко в дописі у Телеграм.

За його словами, модульне укриття на залізничній станції у Глевасі вже встановлено. Споруда сертифікована, відповідає необхідним вимогам і розрахована на одночасне перебування 29 осіб.

"Завдяки швидкому розгортанню та модульній конструкції, такі укриття досить швидко встановити. Ці об'єкти – оперативний захід для посилення безпеки залізничних перевезень там, де є дефіцит капітальних захисних споруд. Що особливо важливо, коли ворог атакує залізничну інфраструктуру", – зазначив Ткаченко.

Наразі монтаж аналогічних укриттів триває на залізничних платформах у Вишневому та Броварах. За словами очільника ОВА, їх планують підготувати до використання найближчим часом.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#укриття #встановлення #київська
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