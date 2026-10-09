ДСР Нацполіції за дев'ять місяців викрив 124 злочинні угруповання, зокрема 28 злочинних організацій – МВС

За дев'ять місяців 2026 року підрозділи Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України викрили 124 злочинні угруповання, серед яких 28 злочинних організацій, та встановили 555 осіб, причетних до їхньої діяльності, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ (МВС) України в п'ятницю.

Під час заходу, присвяченого роботі підрозділів стратегічних розслідувань, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський відзначив ефективність роботи підрозділів ДСР, зокрема в межах міжнародного поліцейського співробітництва, та подякував правоохоронцям за протидію організованій злочинності й запобігання економічному підриву держави.

"Лише за 9 місяців 2026 року викрили 124 злочинні угруповання, зокрема 28 злочинних організацій, а також встановили 555 їхніх учасників", – йдеться в повідомленні, поширеному на сайті відомства.

Під час заходу 44 поліцейських підрозділів стратегічних розслідувань відзначили за зразкове виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану, професіоналізм та ініціативність. Один працівник отримав орден Данила Галицького, 17 поліцейських нагородили відомчими відзнаками, ще одному вручили цінний подарунок. Двоє представників ДСР отримали сертифікати на службове житло, а 23 працівникам присвоїли спеціальні поліцейські звання.

Джерело: https://mvs.gov.ua/news/departament-strategicnix-rozsliduvan-vidznacaje-7-mu-ricniciu-vid-dnia-stvorennia?hash=