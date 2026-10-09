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Корецький закликав нардепів підтримати законопроєкти, необхідні для своєчасного отримання міжнародної фінансової допомоги

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Корецький закликав нардепів підтримати законопроєкти, необхідні для своєчасного отримання міжнародної фінансової допомоги
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, ухвалення яких є критично важливим для своєчасного отримання міжнародної фінансової допомоги, та повідомив про проведення позачергового засідання Кабінету міністрів для ухвалення необхідних рішень.

"Дякую за включення цих законопроєктів до порядку денного. Від їх ухвалення залежить своєчасне отримання міжнародної фінансової допомоги. Прошу народних депутатів підтримати ці законопроєкти у сесійній залі", – написав Корецький у дописі в соціальній мережі Facebook у п'ятницю.

За його словами, відповідні питання обговорили під час засідання Погоджувальної ради Верховної Ради України за участю керівництва парламенту, представників депутатських фракцій, груп та комітетів.

"Зі свого боку також проведемо позачергове засідання Кабінету міністрів, щоб ухвалити необхідні рішення та виконати урядову частину роботи до 15 жовтня", – зазначив прем'єр-міністр.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#фінансування #законопроєкти #премєр
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