Двопартійна делегації Конгресу США прибула до України

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, очолює Комітет Сенату США з питань збройних сил, сенатор-республіканець, член комітету Сенату із збройних сил Кевін Крамер, член Палати представників від 33-го конгресового округу Техасу (демократ) Марк Вісі, член Палати представників від 2-го конгресового округ штату Техас Ден Креншо перебувають із візитом в Україні.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", сьогодні конгресмени провели зустрічі з українськими посадовцями, а також запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми цінуємо цю можливість і сподіваємося отримати важливу інформацію та розуміння ситуації. Хочу зауважити, що рішучість українського народу є цілком очевидною. Мене глибоко вразила стійкість людей, які чинять опір незаконним діям однієї особи – Володимира Путіна. У цій ситуації агресором є Володимир Путін. Він є воєнним злочинцем у багатьох відношеннях, і саме з цієї позиції ми повинні виходити", – сказав Вікер на пресконференції у п'ятницю.

Також конгресмени мали зустріч з працівниками українських виробничих підприємств. Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил сказав, що був дуже вражений сумлінністю працівників "і те, як тисячі людей наполегливо працюють на благо своєї країни, чинячи опір акту, який є абсолютно незаконним".

"Сподіваюся, що цей візит – як і десятки інших, що вже відбулися чи ще відбудуться, – сприятиме значному прогресу в вирішенні низки питань", – сказав Вікер.

Своєю чергою Крамер зазначив, що у США беруть до уваги досвід України – зокрема роботу її оборонно-промислового комплексу, його ефективність, здатність до швидких інновацій та "неймовірну реакцію на ворожу зброю".

"Йдеться про масштаби та швидкість, що справді мають вирішальне значення; ми, як найсильніша держава світу, дивимося на це з певною заздрістю і хотіли б перейняти такий досвід. Водночас це нагадало мені, що ми потрібні одне одному і що, відверто кажучи, ми можемо навчитися в українського народу не менше, ніж вони – у нас", – сказав він.

Він наголосив, що члени Конгресу повинні зробити все можливе, щоб допомагати Україні максимально швидко й ефективно.

"Коли їм потрібна допомога – а я знаю, про що саме вони просять, – ми прагнемо забезпечити її швидке постачання та впровадження. Щоб росіяни не могли здійснювати нові вторгнення і щоб не виникало жодних затримок. А також щоб Україна могла вживати необхідних оборонних чи наступальних заходів для відсічі незаконному вторгненню Путіна", – підкреслив він.

Конгресмен Креншоу зазначив, це його третій візит, і він "знову переконується, чому продовжує підтримувати нашу справу в Україні".