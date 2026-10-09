"Укренерго" на суботу анонсує відключення у частині регіонів

НЕК "Укренерго" в суботу, 10 жовтня, планує застосовувати графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень (ГПВ) для всіх категорій споживачів у частині регіонів країни.

Згідно з повідомленням системного оператора в Телеграм-каналі в п'ятницю, ГОП, зокрема, застосовуватимуться з 00:00 до 23:59, а ГПВ – з 06:00 по 23:59 обсягом від 1 до 2 черг.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Увага! Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – зазначили в "Укренерго".

Як повідомлялося, на п'ятницю ГОП планувалися в обсязі 0,5-2 черги, а на четвер – 0,5-1,5 черги, у період з 00:00 до 23:59.