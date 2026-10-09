ВАКС засудив до 8 років ув'язнення фігуранта справи про заволодіння 800 млн грн кредиту НБУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив до восьми років позбавлення волі директора приватного товариства, яке використали у схемі заволодіння кредитними коштами Національного банку України на суму близько 800 млн грн та їх легалізації, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Телеграм.

За даними САП, засуджений за грошову винагороду погодився очолити підконтрольне злочинній організації товариство та вчиняв дії для прикриття незаконної діяльності й реалізації схеми.

Як зазначається в повідомленні, у 2013 році учасники злочинної організації провели через підконтрольний банк ПАТ "Реал Банк" низку операцій за участю кількох компаній. Це штучно погіршило ліквідність банку та створило підстави для отримання стабілізаційного кредиту від НБУ.

Національний банк надав "Реал Банку" кредит на близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого була завищена в сім разів.

"Отримавши кошти, керівництво ПАТ "Реал Банк" у змові з іншими учасниками злочинної організації забезпечило здійснення з ними низки удаваних фінансових операцій за рахунками підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та їх легалізацію шляхом зняття частини коштів готівкою, конвертування іншої частини в іноземну валюту та виведення їх за межі України на користь іноземних підприємств – нерезидентів", – наголшують в повідомленні відомства.

Суд визнав обвинуваченого винуватим за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Йому призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, штрафом і забороною обіймати відповідні посади протягом трьох років. Також суд частково задовольнив цивільний позов НБУ та стягнув з обвинуваченого понад 503 млн грн.

За інформацією САП, із 2014 року засуджений переховується на тимчасово окупованій території України.