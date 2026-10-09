Зеленський обговорив із міністром оборони Естонії реалізацію drone deal і нові внески до PURl

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністром оборони Естонії Мартіном Херемом, з яким обговорив можливості нових внесків до програми PURL та пошук додаткового фінансування на закупівлю ППО, а також реалізацію drone deal, повідомляє пресслужба глави держави.

"Drone Deal відкрила можливості для експорту з нашої країни до вашої країни. Ми готові говорити про безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та інші наші речі", – сказав Зеленський під час зустрічі.

За словами президента, Естонія може отримати перевірену зброю, а Україна – додаткові кошти для захисту. Глава держави та міністр оборони Естонії домовилися, що команди двох країн оперативно попрацюють над наповненням такого експортного пакету.

Херем запевнив, що Естонія продовжить військову підтримку України. Він також розповів про свої поїздки Україною та відзначив мужність українців у захисті своїх цінностей.

"Цього року я відвідав чимало місць в Україні. Зазвичай наші громадяни бачать війну лише по телевізору. Але я на власні очі побачив вашу сміливість і те, як ви відстоюєте свої цінності", – сказав міністр.

Під час зустрічі Зеленський і Херем також обговорили європейську інтеграцію України. Президент подякував Естонії за підтримку вступу України до Європейського Союзу.

Крім того, сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, російські удари по цивільній інфраструктурі, підготовку України до зимового періоду та співпрацю між військовими двох країн.