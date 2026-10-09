Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кличко обговорив із міністром оборони Естонії посилення ППО та військову допомогу Києву та Україні

1 хв читати
Додати як джерело
Кличко обговорив із міністром оборони Естонії посилення ППО та військову допомогу Києву та Україні
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом обговорив потреби України в посиленні протиповітряної оборони, прискоренні постачання ракет для систем ППО та збільшенні військової допомоги на тлі російських атак на столицю й критичну інфраструктуру.

"Зазначив, що українська столиця продовжує зазнавати масованих ударів агресора по об'єктах критичної інфраструктури. Ворог намагається зруйнувати системи водо-, тепло та енергосистеми. Розповів про те, як останнім часом росія атакує столичні мости, які об'єднують правий та лівий береги міста. Та обстрілює лікарні, школи, наукові установи, житлові будинки", – наголосив Кличко в Телеграм-каналі у п'ятницю.

"На сьогодні важливим питанням залишається захист неба над Києвом та Україною", – зазначив він, наголосивши на гострій нестачі ракет для систем протиповітряної оборони та необхідності прискорити їх постачання.

Мер Києва також підкреслив важливість посилення військової допомоги Збройним силам України з боку міжнародних партнерів. За його словами, від цього залежить безпека Європи, зокрема країн Балтії.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #допомога #ппо #естонія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ