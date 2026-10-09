Кличко обговорив із міністром оборони Естонії посилення ППО та військову допомогу Києву та Україні

Мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом обговорив потреби України в посиленні протиповітряної оборони, прискоренні постачання ракет для систем ППО та збільшенні військової допомоги на тлі російських атак на столицю й критичну інфраструктуру.

"Зазначив, що українська столиця продовжує зазнавати масованих ударів агресора по об'єктах критичної інфраструктури. Ворог намагається зруйнувати системи водо-, тепло та енергосистеми. Розповів про те, як останнім часом росія атакує столичні мости, які об'єднують правий та лівий береги міста. Та обстрілює лікарні, школи, наукові установи, житлові будинки", – наголосив Кличко в Телеграм-каналі у п'ятницю.

"На сьогодні важливим питанням залишається захист неба над Києвом та Україною", – зазначив він, наголосивши на гострій нестачі ракет для систем протиповітряної оборони та необхідності прискорити їх постачання.

Мер Києва також підкреслив важливість посилення військової допомоги Збройним силам України з боку міжнародних партнерів. За його словами, від цього залежить безпека Європи, зокрема країн Балтії.