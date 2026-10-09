Оператор "Української правди" Бондаренко вийшов з-під варти в Австрії – ЗМІ

Обидва журналісти "Української правди", затримані в Австрії за підозрою у шпигунстві, вийшли з-під варти, повідомив в ефірі "Суспільне Студія" журналіст австрійського суспільного мовника ORF Крістоф Бендас.

"За його словами, підозри щодо журналістів не підтвердилися, тому їх відпустили. Водночас двоє інших затриманих залишаються під вартою. За інформацією джерел журналіста у МВС Австрії, вони, ймовірно, є співробітниками української військової поліції, які "виконували свої завдання", не повідомляючи про це австрійські органи влади. Бендас зазначив, що не знає подробиць поранення оператора Бондаренка. Водночас, за його інформацією, його вже випустили з-під варти. За словами журналіста, дізнатися подробиці інциденту складно, оскільки австрійські органи влади надають мало інформації через те, шо триває слідство", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Бендас наголосив на необхідності з'ясувати, чому після звільнення Ткачу не повернули засоби зв'язку. Він додав, що австрійська журналістська спільнота й надалі з'ясовуватиме обставини затримання і звертатиметься із запитаннями до компетентних органів.

Як повідомлялося раніше, Ткача звільнили о 4:00 ранку в п'ятницю після дванадцяти годин перебування під вартою. Бондаренко, затриманий разом із Ткачем, отримав травми під час затримання і "перебував у лікарні". Лише вночі розпочався допит Бондаренка.

Речниця посольства України у Відні заявила, що Україна "очікує від відповідних австрійських органів влади оперативного офіційного коментаря щодо обставин та правових підстав його затримання".

Речниця прокуратури Відня Ніна Буссек заявила щодо Ткача та Бондаренка, що "у ході інших розслідувань виникла підозра (у шпигунстві – ред.) щодо ще двох осіб, але вона не підтвердилася".

Зокрема за підозрою у шпигунстві на початку тижня в Австрії затримали двох громадян України. За її словами, одна з цих осіб вже на свободі, а щодо другої ще тривають допити. Але й у цьому випадку наразі здається, що підозра у скоєнні злочину не підтверджується.

Як повідомлялося 8 жовтня, керівника відділу журналістських розслідувань УП Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка. Ткач перебував в Австрії разом зі своїм колегою Бондаренком.

Посольство України в Австрії повідомило, що звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин затримання журналіста Ткача у Відні. Згодом стало відомо, що український консул отримав доступ до Ткача та провів із ним розмову.

Вранці Міністерство закордонних справ повідомило, що журналіста "Української правди" Ткача, якого напередодні затримали в австрійському Відні, уже відпустили.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва повідомила, що Ткача відпустили після затримання у Відні, але редакція зв'язатися з ним досі не може, а оператор Бондаренко під час затримання отримав поранення.