Українські The Fourth Law та Odd Systems запустили Project Foundation для виробництва в Європі та США тепловізійних сенсорів

Українські компанії The Fourth Law та Odd Systems повідомили про запуск спільного проєкту Project Foundation, що передбачатиме виробництво неохолоджуваних тепловізійних сенсорів у Європі та США, повідомили компанії у спільному пресрелізі у четвер.

"Критично важливо забезпечити сенсорний суверенітет для ЄС та США у найкоротші терміни. Після 14 років інженерного і продуктового досвіду у створенні камер RGB та LWIR ми точно знаємо, чого потребують галузі робототехніки, оборони та автомобілебудування майбутнього", – додав CEO The Fourth Law та співзасновник Odd Systems Ярослав Ажнюк у Facebook.

У пресрелізі компаній зазначається, що в межах проєкту сформовано мету протягом трьох років збільшити обсяги виробництва тепловізійних сенсорів у Європі в чотири рази, а в США – удвічі.

Заплановане фінансування проєкту включатиме не лише інвестиції від The Fourth Law та Odd Systems, а також зовнішній акціонерний капітал, боргове фінансування, гранти та попередні продажі клієнтам. Наразі компанії відзначають зацікавленість інвесторів та партнерів до участі у проєкті, однак фінансові домовленості оголосять після остаточного їх підтвердження.

За словами Ажнюка, ініціатива охоплюватиме розробку LWIR-сенсорів, а також розгортання мережі партнерських і власних виробничих потужностей. Такий проєкт дозволить створити нову промислову базу для оборонних та цивільних потреб та забезпечить доступними сенсорами виробників дронів, автомобілів і робототехніки.

"Створення тепловізійних камер чітко показало нам, чого саме виробники очікують від сенсора всередині: високої продуктивності, надійності постачань і ціни, яка працює при масштабуванні. Ми будуємо Project Foundation навколо цих вимог", – наведено в релізі слова директора зі стратегічних програм та фінансування The Fourth Law та Odd Systems Ігоря Наконечного, який очолить команду проєкту.

За даними компаній, штаб-квартира Project Foundation розташована в Ейндговені (Нідерланди), у той час як перші фабрики – First Foundation та Second Foundation буде відкрито в Європі та США відповідно.

Мережа проєкту матиме спільну технологічну базу та власні розробки сенсорів. Зараз здійснено налагодження технологічного партнерства з низкою світових лабораторій у сфері напівпровідників і мікроболометрів та споживачами тепловізійних камер по всьому світу. Перші сенсори в межах впровадженої ініціативи очікуються 2027 року.

Українські компанії The Fourth Law та Odd Systems засновано в Києві у 2023 році підприємцем Ярославом Ажнюком. Вони здійснюють свою діяльність як в Україні, так і в інших країнах Європи та в США.

The Fourth Law спеціалізується на розробці масштабованої автономності для роботизованих систем із першочерговим фокусом на оборонній сфері.

Своєю чергою Odd Systems розробляє та виготовляє тепловізійні та денні камери для дронів та інших роботизованих систем.

Джерело: https://thefourthlaw.ai/ua/blog/project-foundation-thermal-sensor-sovereignty-europe-us/

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