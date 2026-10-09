РФ почала використовувати в "Шахедах" нові антени супутникової навігації – радник президента

Російські безпілотники типу "Шахед", якими атакують Київ, оснащують новими захищеними антенами супутникової навігації на 32 елементи замість попередніх 16, повідомив радник президента України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, такі антени CRPA призначені для протидії засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ), які створюють перешкоди на частотах супутникової навігації, зокрема GPS. Кількість елементів антени впливає на її здатність придушувати перешкоди від засобів РЕБ.

Бескрестнов пояснив, що "Шахед" може знаходити ціль або за допомогою радіоуправління оператором через МЕШ-модем, або за сигналами супутникової навігації. Для протидії другому способу наведення українські засоби РЕБ створюють перешкоди, а російська сторона встановлює на безпілотники антени, здатні нейтралізувати такі сигнали.

"До цього нам умовно потрібно було зробити так, щоб навколо "Шахеда" завжди було 16 джерел РЕБ, а тепер умовно потрібно, щоб їх стало вдвічі більше", – зазначив радник президента в дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Він наголосив, що така технологічна гонка створює додаткові труднощі для України, оскільки противнику простіше збільшити кількість елементів антени, ніж українській стороні – наростити кількість точок розміщення засобів РЕБ. "Ця гонка складна для нас, тому що збільшувати кількість елементів на антені ворогу простіше, ніж нам додавати точок РЕБ".