Корецький: в Києві мають зробити висновки щодо систем життєзабезпечення і організації руху дублюючого транспорту

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що профільні відомства спільно з місцевою владою повинні невідкладно вирішити питання із налагодженням систем життєзабезпечення і організації руху дублюючого транспорту в столиці.

"Ворог щодня практично безперестанку атакує енергетичну інфраструктуру та об'єкти, які забезпечують живлення Києва і центральних регіонів. Є значні пошкодження та руйнування на кількох об'єктах. Щоденно аналізуємо, як спрацював захист, які висновки маємо зробити і що можна швидко покращити. Головне завдання – оперативно відновлювати пошкоджене. До робіт залучені додаткові ресурси. Дякую всім енергетикам і рятувальникам, які працюють на місцях", – написав Корецький в телеграм-каналі по результатам селектору з президентом.

Прем'єр зазначив, що роботи тривають цілодобово, подекуди навіть під час тривог, а ворог безперервно запускає реактивні шахеди, щоб не дати можливості швидко проводити ремонти.

За його словами, Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики за активної допомоги команди Офісу президента в постійному діалозі з партнерами, щоб забезпечити необхідну допомогу зараз для якнайшвидшого відновлення.

"Окремо щодо Києва. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки. Насамперед це стосується систем життєзабезпечення, організації руху дублюючого транспорту тощо. Мінінфраструктури, Міненерго, ДСНС спільно з місцевою владою повинні невідкладно вирішити ці питання", – наголосив Корецький.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив прискорити виконання планів стійкості у регіонах, окремо визначено завдання для Києва.