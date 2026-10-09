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Понад 4,3 тис. людей, серед них 161 дитина, евакуювалися з прикордонних громад Сумщини від початку року – ОВА

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Понад 4,3 тис. людей, серед них 161 дитина, евакуювалися з прикордонних громад Сумщини від початку року – ОВА

Від початку року з прикордонних громад Сумської області вимушено евакуювалися понад 4,3 тис. людей, зокрема 161 дитина, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Понад 4300 людей евакуювалися з прикордонних громад Сумщини з початку року. Серед них – 161 дитина…Бережіть себе та своїх близьких. Якщо ваш населений пункт перебуває під постійними обстрілами – важливо прийняти правильне рішення і зберегти життя", – зазначається в дописі, поширеному очільником ОВА.

Для підтримки евакуйованих жителів у Сумській області функціонують транзитні центри в Сумах, Ромнах, Шостці та Шосткинському районі. Загалом облаштовано 28 місць тимчасового розміщення для внутрішньо переміщених осіб, де наразі є 740 вільних місць, а для тривалого проживання громади пропонують 33 будинки, дві квартири та 20 місць у гуртожитках.

Крім того, для внутрішньо переміщених осіб передбачена фінансова підтримка. Зокрема, щомісячна державна допомога становить 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю. Окрім цього, є одноразові виплати, які включають 2 000 грн із обласного бюджету на кожну евакуйовану дитину та 12 300 грн одноразової міжнародної допомоги від партнерів.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#сумська #евакуація #статистика
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