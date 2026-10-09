Міненерго пояснило споживачам, чому в одних регіонах світла більше, а в інших – менше

Наразі Схід, південь та центр країни внаслідок обстрілів та завданих руйнувань є енергодефіцитними, тимчасом як основні потужності виробництва електроенергії зосереджені переважно на заході України, де розташовані атомні електростанції та заходить імпорт з Європи – цей регіон потенційно може виробляти більше, ніж споживає, пояснило Міністерство енергетики України.

"Схід, південь та центр, де генерація суттєво розбита обстрілами, є енергодефіцитними", – зазначило відомство в Телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами Міненерго, для того, щоб передати електроенергію із заходу до Києва чи Харкова, потрібні високовольтні лінії та автотрансформатори, тоді як ворог цілеспрямовано б'є саме по них.

Наголошується, що енергетична інфраструктура є головною мішенню російських ударів напередодні зими. Ворог навмисно цілить у трансформатори та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами. Через це енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам.

"Таким чином, через пошкодження "магістралей" електроенергія залишається "замкненою" в регіонах, де вона виробляється або куди імпортується", – зауважили в міністерстві.

Тому на заході може не бути обмежень, а в центральних, південних та східних областях дефіцит відчувається гостріше, пояснює відомство. Адже для транспортування настільки великих обсягів просто не вистачає пропускної спроможності мереж, які не були спроєктовані для такого навантаження.

Ситуацію ускладнюють не лише масовані атаки, а й локальні обстріли у прифронтових зонах та аварії через перенавантаження системи. Щодня щось виходить з ладу, і щодня енергетики це лагодять.

Отже, різниця у тривалості відключень – це не чиясь забаганка, а результат фізичних обмежень, наголосили в Міненерго.