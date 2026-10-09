Суд призначив 15 років тюрми 9 зрадникам, які воювали на боці ворога на Донеччині – СБУ

Дев'ятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині, отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

"Встановлено, що зловмисники перебували у складі збройних угруповань Південного військового округу рф та штурмували бойові ЗСУ на східному фронті. Українські захисники взяли ворожих поплічників у полон у період з грудня 2025 до липня 2026 року під час боїв на Краматорському, Покровському та Лиманському напрямках", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що серед засуджених – мешканець Керчі, який під час перебування у Самарі уклав контракт з міноборони країни-агресора і приєднався до 110-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Після нетривалої підготовки на полігоні в Іловайську, зрадника у складі штурмової групи рашистів відправили атакувати українські позиції поблизу Білицького, де він і потрапив у полон.

Ще четверо засуджених – мешканці тимчасово окупованої частини території Донеччини, які у різний час порізно вступили до 4-ї, 114-ї та 132-ї окремих мотострілецьких бригад армії РФ. У цих підрозділах троє із них обіймали посади стрільців, а один – водія. За матеріалами справ, зловмисники атакували опорні пункти ЗСУ під Волновахою та Покровськом.

Також вироки отримали двоє мешканців Луганщини, які уклали контракти на службу у 7-й та 88-й мотострілецьких бригадах рашистів. Одного зі зрадників призначили стрільцем, іншого – сапером. Зловмисники спочатку воювали в районі Сіверська. Згодом їх перекинули на Краматорський напрямок для штурмів української оборони.

Ще двоє зрадників із тимчасово окупованих районів Запорізької області служили стрільцями в 488-у мотострілецькому полку та 90-й окремій мотострілецької бригаді РФ і атакували позиції ЗСУ на Лиманському напрямку.

За матеріалами Служби безпеки засуджених визнано винними за чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.