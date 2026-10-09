Відшкодовано 700 тис. євро у справі Поліграфкомбінату – НАБУ

У справі щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат "Україна" відшкодовано 700 тис євро, кошти повернуті з-за кордону, повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

В телеграм-каналі в п'ятницю НАБУ повідомляє, що один із обвинувачених у справі визнав провину та погодився відшкодувати завдані збитки.

"Кошти на суму 700 тис. євро були арештовані на його рахунках у Франції. Після затвердження угоди Вищим антикорупційним судом та за згодою Національної фінансової прокуратури Франції арешт зняли, а гроші перерахували на рахунок держпідприємства", – інформують в Бюро.

В НАБУ наголошують, що це стало результатом роботи спільної слідчої групи (JIT), до якої входять детективи НАБУ, прокурори САП та правоохоронці Франції й Естонії.

"Експертну та координаційну підтримку забезпечили ініціатива StAR, Євроюст, а також платформи OECD GLEN і GFAR Action Series", – уточнюють в Бюро.

В повідомленні нагадується, що це вже третє надходження активів з-за кордону у цій справі. У жовтні 2025 року французька компанія SURYS перерахувала державі Україна 3,37 млн євро. У червні цього року повернули ще 450 тис. євро. Таким чином, на сьогодні загалом перераховано 4,5 млн євро.

"Спільна слідча група продовжує роботу над притягненням усіх причетних до відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляло НАБУ раніше, у серпні 2026 року антикорупційні органи України скерували до суду справу про міжнародну корупційну схема з паспортами на пів мільярда гривень

Колишнього директора ДП "Поліграфкомбінат" обвинувачують у заволодінні коштами цього держпідприємства, одержанні неправомірної вигоди у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів закордонних паспортів та ID-карток, а також легалізації доходів, отриманих від їх використання.

Ще один обвинувачений – керівник одного з відділів ДП.

За даними НАБУ, у 2013 році тодішній очільник Поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов'язкову вимогу співпраці – постачання через неї захисних елементів (голограм) для виготовлення бланків документів. Компанія-прокладка надалі закуповувала голограми напряму у французького виробника, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

У результаті учасники оборудки заволоділи державними коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Стосовно 4 учасників оборудки ВАКС ухвалив обвинувальні вироки.

На підставі укладених з ними угод про визнання винуватості в дохід держави повернуто майже 180 млн грн, на підтримку Сил оборони України спрямовано майже 6 млн грн, а державному підприємству відшкодовано понад 20 млн грн.