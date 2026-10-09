Тролейбуси п'яти маршрутів у Києві з 10 до 14 жовтня курсуватимуть зі змінами через дорожні роботи – КМДА

Рух тролейбусів №№ 4, 24, 25, 26 та 35 у Києві з 10 до 14 жовтня буде змінено через дорожні роботи на круговій розв'язці на перетині проспекту Свободи та проспекту Георгія Гонгадзе, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Відтак, від початку і до завершення робіт рух тролейбусів організують за схемою: від ст. м. "Площа Українських Героїв", вул. Північної, ст. м. "Почайна", ст. м. "Нивки" та вул. Кадетський Гай до просп. Свободи за власними маршрутами, далі просп. Георгія Гонгадзе до кільцевої розв'язки на перетині з просп. Європейського Союзу та вул. Івана Виговського", – наголошують на сайті відомства у п'ятницю.

На період проведення робіт тролейбуси курсуватимуть під тимчасовими позначеннями №№ 4-Д, 24-Д, 25-Д, 26-Д та 35-Д. На сайті КМДА також оприлюднено схеми руху транспорту на час проведення дорожніх робіт.