Мінветеранів працює над проєктом центрів сімейного відновлення на базі санаторно-курортних закладів

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України працюють над експериментальним проєктом центрів сімейного відновлення на базі державних і комунальних санаторно-курортних закладів.

"Один із пріоритетів – трансформація санаторно-курортного лікування в комплексну систему відновлення. Наразі опрацьовують два напрями: створення центрів довготривалого відновлення та центрів сімейного відновлення", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що центри довготривалого відновлення поєднуватимуть фізичну й психологічну реабілітацію, ерготерапію та соціальну адаптацію.

Водночас Мінветеранів спільно з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України працює над експериментальним проєктом центрів сімейного відновлення на базі державних і комунальних санаторно-курортних закладів.

"Вони мають сприяти фізичному та психологічному відновленню ветеранів, зміцненню сімейних зв'язків і запобіганню вторинній травматизації рідних, зокрема дітей. Наразі визначають заклади для пілотного впровадження проєкту та опрацьовують формати надання допомоги", – розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, Мінветеранів працює над впровадженням спеціального "зеленого коридору" на державному кордоні для ветеранів.

Також в Україні на базі ДНТ "Державний ветеранський простір" буде створено Державну службу супроводу ветеранів (ДССВ). Її мета – змінити підхід до підтримки ветеранів і ветеранок: замість самостійного пошуку необхідних послуг та установ людина матиме закріпленого фахівця, який координуватиме весь її маршрут і стежитиме за результатом.