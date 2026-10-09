Глава МВС: запроваджуємо правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років

Міністерство внутрішніх справ України запроваджує правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років: маркування авто, спеціальна розмітка та нові дорожні знаки, повідомив глава МВС України Іван Вигівський.

"Постанову, яку Міністерство внутрішніх справ розробило на виконання відповідного Закону, схвалив Кабінет Міністрів України. Вдячний членам Уряду за підтримку, адже це рішення – насамперед про безпеку та комфорт родин з маленькими дітьми", – написав Вигівський в телеграм-каналі в п'ятницю.

За словами міністра, для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль. "Важливо, що у водіїв, які позначили автомобіль цим розпізнавальним знаком, має бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини", – наголосив він.

"Відповідна розмітка і таблички з зображенням дитячого візка з'являться на паркувальних майданчиках. Таких місць має бути не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне. Воно повинно розташовуватися не далі ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик", – додав Вигівський.

Глава МВС зауважив, що це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. "Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху", – підсумував він.