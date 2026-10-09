Київ має близько 700 генераторів для роботи систем тепло- і водопостачання – КМДА

На об'єктах тепло- і водопостачання Києва встановлено близько 700 генераторів. Їх використовують на котельнях, теплопунктах, насосних станціях та інших об'єктах, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Зокрема, генераторами забезпечені 155 бюветів, які можуть бути додатковим джерелом питної води в разі перебоїв із централізованим водопостачанням", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Разом з тим, в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що резервне енергопостачання основних потужностей теплового та водопровідного господарства можливо забезпечити лише за рахунок будівництва нових дизельних електростанцій чи когенераційних установок.

"Частина таких проєктів у межах Плану енергостійкості Києва вже реалізована та працює. Решту планують завершити до кінця року", – наголосили в КМДА.