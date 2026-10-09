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УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю

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УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на ліквідації наслідків російських масованих авіаударів по Запоріжжю.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з іншими екстреними службами міста працював на місці ліквідації наслідків ранкової російської атаки по Запоріжжю", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери провели обхід території та будинку, щоб виявити постраждалих та надати необхідну допомогу. Першу домедичну допомогу було надано трьом людям, 15 – отримали психологічну допомогу.

На локації працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де відбувається видача гуманітарної допомоги постраждалим відповідно до зібраних потреб.

Як повідомлялося, в п'ятницю вранці РФ шість разів атакувала Запоріжжя. Одна людина загинула, 14 постраждали, серед них одна дитина та один поліцейський. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Комунальні служби міста проводять відновлювальні роботи.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #тчху #учх
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