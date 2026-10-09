Ткача та Бондаренка у Відні затримали нібито через "шпигунство" – ЗМІ

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що журналістів інтернет-видання "Українська правда" Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка затримали за підозрою у шпигунстві, наразі Ткача відпустили, Бондаренко досі перебуває під вартою, повідомляє УП з посиланням на kleine zeitung.

"Карнер під час прес-конференції заявив, що український журналіст та оператор були затримані у четвер. Оператор досі перебуває під вартою, а журналіст тим часом вже на свободі", – йдеться у повідомленні УП

Як повідомлялося раніше, Ткача звільнили о 4:00 ранку в п'ятницю після дванадцяти годин перебування під вартою. Бондаренко, затриманий разом із Ткачем, отримав травми під час затримання і "перебував у лікарні". Лише вночі розпочався допит Бондаренка.

Речниця посольства України у Відні заявила, що Україна "очікує від відповідних австрійських органів влади оперативного офіційного коментаря щодо обставин та правових підстав його затримання".

Речниця прокуратури Відня Ніна Буссек заявила щодо Ткача та Бондаренка, що "у ході інших розслідувань виникла підозра (у шпигунстві – ред.) щодо ще двох осіб, але вона не підтвердилася".

Зокрема за підозрою у шпигунстві на початку тижня в Австрії затримали двох громадян України. За її словами, одна з цих осіб вже на свободі, а щодо другої ще тривають допити. Але й у цьому випадку наразі здається, що підозра у скоєнні злочину не підтверджується.

Як повідомлялося 8 жовтня, керівника відділу журналістських розслідувань УП Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка. Ткач перебував в Австрії разом зі своїм колегою Бондаренком.

Посольство України в Австрії повідомило, що звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин затримання журналіста Ткача у Відні. Згодом стало відомо, що український консул отримав доступ до Ткача та провів із ним розмову.

Вранці Міністерство закордонних справ повідомило, що журналіста "Української правди" Ткача, якого напередодні затримали в австрійському Відні, уже відпустили.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва повідомила, що Ткача відпустили після затримання у Відні, але редакція зв'язатися з ним досі не може, а оператор Бондаренко під час затримання отримав поранення.