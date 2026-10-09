Направлено до суду справу про заволодіння 129 млн грн, виділених на реконструкцію водогону на Дніпропетровщині

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) направив до суду обвинувальний акт у справі про заволодіння 129 млн грн, виділених на відновлення критичної інфраструктури в Кам'янському районі Дніпропетровської області.

В телеграм-каналі в п'ятницю САП повідомляє, що у справі семеро обвинувачених, серед яких: місцевий підприємець – організатор злочину, керівник комунального підприємства – замовник реконструкції, директор та заступник директора підприємства, що перемогло в тендері, керівник фірми-прокладки, через яку здійснювалася закупівля, заступник директора проєктної організації та працівник підконтрольного організатору товариства.

"У межах досудового розслідування встановлено, що члени організованої групи в 2022-2023 роках посприяли перемозі в тендері щодо реконструкції водогону в Кам'янському районі підконтрольного товариства", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до договору на проведення реконструкції товариство-переможець мало закупити трубну продукцію.

"Проте з'ясувалося, що її придбали у виробника за ринковими цінами, а згодом перепродали комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі ціною", – зазначають в САП.

Згідно з повідомленням, реалізація цієї схеми призвела до завдання комунальному підприємству збитків на понад 129 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

"Ці кошти організатор злочину разом із підконтрольними особами надалі легалізував шляхом виведення на рахунки інших пов'язаних фірм", – уточнюють в антикорупційній прокуратурі.

В САП зауважують, що бенефіціарним власником товариства-переможця був відомий місцевий підприємець, який перебував у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів.