Зеленський передав 20 сертифікатів на житло українським захисникам та родинам полеглих

Президент України Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України, а також рідним воїнів, яких відзначили цим найвищим званням посмертно, повідомляє пресслужба глави держави.

"Вдячність, повага, чіткий факт: щоб у кожного Героя, щоб у кожної сім'ї українських Героїв був свій дім тут, в Україні. Україна збереглася завдяки всім тим, хто заради України б'ється, хто пише історію незалежної держави, історію нової України, яка не віддає свого, яка гідно тримається, нарощує власну силу. України, яка не дає себе стерти, яка не забуває", – наголосив Зеленський.

Президент акцентував, що Україна пам'ятає всіх своїх Героїв, які віддали життя заради нашої держави. Присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

"Весь цей час ми достойно стоїмо проти ворога, який численніший, більший, але на землі не досягає своєї мети. Бо ця їхня нібито перевага насправді не має головного – того, що є в нашій державі, у нашого народу, що є в Україні, – це наші люди. Люди, які знають і розуміють, за що саме борються, що та кого саме вони захищають і що саме на українській стороні в цій війні правда і право на нашій стороні", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що українці тримаються, б'ються і захищають своє майбутнє, свободу, родини, дім і право жити так, як хочуть, на своїй землі. Президент подякував усім, хто з Україною, хто зараз у бою, на бойових постах і завданнях, хто працює в оборонній промисловості, хто забезпечує міцність і стійкість України.