Уряд скасував вимогу обов'язкового річного стажу керування ТЗ для отримання водійських прав категорій BE, C1E та СЕ

Уряд скасував вимогу щодо наявності обов'язкового річного стажу керування транспортними засобами для отримання водійських посвідчень категорій BE, C1E та СЕ.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики та продовольства України, керувати транспортними засобами категорії ВЕ, С1Е та СЕ зможуть водії, які мають посвідчення водія категорії В, С1, С та які пройшли перепідготовку за встановленими програмами і склали в територіальному сервісному центрі МВС практичний іспит з відповідних навичок керування.

Передбачається, що рішення діятиме у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування.

Зазначається, що категорія BE охоплює легковий автомобіль з причепом, маса якого перевищує 750 кг, тоді як C1E – середні вантажівки категорії C1 масою від 3,5 до 7,5 тонни з причепом, маса якого перевищує 750 кг, а СЕ включає вантажні автомобілі категорії С із причепом або напівпричепом масою понад 750 кг

Відомство наголосило, що така норма надасть можливість залучити нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом і не гаяти додатково час на очікування проходження періоду керування базовою категорією.

"Для аграрного сектору це важливе рішення, адже дефіцит водіїв безпосередньо впливає на логістику. Якщо не вистачає людей за кермом, складніше вчасно вивозити врожай, доставляти продукцію на елеватори, переробку, у порти та до пунктів пропуску", – пояснив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, слова якого наведено в повідомленні.

Водночас міністерство уточнило, що запроваджені зміни не скасовують вимог до віку та базового права на керування транспортними засобами, визначених законодавством України. Йдеться лише про спрощення процедур підготовки, перепідготовки та підтвердження кваліфікації водіїв.

Окремо відомство нагадало, що відповідні дії є продовженням рішень, які уряд ухвалював для спрощення доступу до професії водія. Зокрема, з 2022 року на час воєнного стану водіям із категорією B дозволяється керувати транспортом категорій C та C1.

Серед іншого було спрощено отримання категорії CE для тих, хто вже має категорію C.