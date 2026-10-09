КМДА: держава розблокувала платежі за окремими проєктами Плану енергостійкості Києва

Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомила про розблокування платежів за окремими проєктами Плану енергостійкості столиці, що дозволить прискорити темпи реалізації цих проєктів, зокрема щодо створення резервного теплопостачання, будівництва когенераційних станцій, бесперебійного живлення водопровідного господарства та інше.

"Сьогодні держава розблокувала платежі за окремими проєктами Плану енергостійкості Києва. Це надзвичайно важливий крок. Адже замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у п'ятницю.

Зазначається, що мова йде про резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. За даними КМДА, проєкти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування обладнання, яке виробляється за кордоном, і лише за умови попереднього замовлення.

На цей рік у плані закладено будівництво 1 600 МВт резервного теплопостачання та 40 МВт резервного живлення для об'єктів водоканалу – це десятки об'єктів.