РФ атакувала два енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

РФ протягом 8-9 жовтня атакувала два енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, повідомив енергохолдинг у п'ятницю.

"Учора ввечері один з об'єктів ДТЕК Дніпровські електромережі атакували шахеди", – написали в компанії у Телеграм-каналі.

Вранці 9 жовтня інший об'єкт зазнав удару реактивного дрона. Пошкоджено енергообладнання, виникла пожежа.

"Ніхто з працівників не постраждав", – зазначили в ДТЕК.

Як повідомлялося, 7 жовтня ворожий дрон атакував на Дніпропетровщині дільницю ДТЕК, що стало дев'ятою атакою на цю дільницю від початку вересня.