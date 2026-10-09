Депутату Ізюмської міськради, якого заочно судять за держзраду, повідомлено про ще одну підозру – прокуратура

Співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури заочно повідомили про підозру депутату VIII скликання Ізюмської міської ради, обраному від ОПЗЖ (нині забороненої), який публічно розголосив дані про розташування Сил оборони в Ізюмі.

"Депутату заочно повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, у грудні минулого року депутат, перебуваючи на території РФ, опублікував у Facebook відеозвернення, у якому розголосив адреси розташування Сил оборони України, а також складів із боєприпасами і військовою технікою на території Ізюма.

"Публічне поширення цих відомостей створило загрозу для українських військовослужбовців та безпеки держави. Ворог міг використати вказані розвіддані для завдання прицільних ударів по позиціях українських захисників", – зазначає пресслужба Харківської облпрокуратури.

Це вже друге кримінальне провадження стосовно цього депутата. Перше щодо державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) вже заочно розглядається у суді. Йдеться про те, що весною 2022 року депутат показав російським військовим обхідний шлях до Ізюма, а також здавав їм місцевих волонтерів, ветеранів АТО/ООС і правоохоронців.

У вересні 2022 року, під час деокупації Ізюма, він втік до РФ, де переховується від українського правосуддя.