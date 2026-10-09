Fire Point: дронами FP-1 уражено найбільший дата-центр компанії "Яндекс"

Fire Point, українська компанія в сфері оборонних технологій, заявила про ураження дронами її виробництва найбільшого дата-центру компанії "Яндекс" – у Калузькійі області РФ.

"Сили оборони України дронами FP-1 уразили дата-центр "Яндекс ДЦ Калуга", розташований в індустріальному парку "Грабцево" Калузької області РФ", – йдеться у повідомленні компанії у Телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що проєктна потужність об'єкта становить 63 МВт, що робить його найбільшим дата-центром компанії. Внаслідок влучань декілька модулів дата-центру було повністю виведено з ладу.

У повідомленні зазначено, що станом на 2026 рік компанія "Яндекс" має п'ять великих дата-центрів, два з яких вже зазнали атак Сил оборони України.