Ресторан "Бокораш" згорів в Квасах на Закарпатті

У селі Кваси у Закарпатській області пожежа знищила відомий ресторан "Бокораш", повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і засновник закладу.

"8 жовтня о 22:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в ресторані, що розташований на вулиці Центральній у селі Кваси Рахівського району. За попередньою інформацією, осередок займання міг знаходитися в підсобному приміщенні, де була облаштована коптильня. Про виникнення пожежі повідомив охоронець об'єкта, який першим виявив загорання", – йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС України у Закарпатській області.

Зазначається, що вогонь охопив покрівлю, перший і другий поверхи будівлі, а також прибудову. Загальна площа пожежі становила близько 400 кв. м.

Унаслідок пожежі знищено покрівлю, вікна, двері та майно, що знаходилося всередині ресторану.

Повідомляється, що загиблих і травмованих немає, причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Засновник ресторану та броварні "Ципа" Олександр Шаталов підтвердив, що його ресторан згорів.

"11 років тому тут народилась "Ципа" і це був важливий елемент туристичного потенціалу району і драйвер села Кваси. Це була важлива частина мого життя і життя нашої команди. Сьогодні вночі ресторан Бокораш згорів. Всі живі і це головне. Таким як він був вже ми його не побачимо. Нам було смачно з тобою. Прощавай", – написав він в мережі Facebook.

Шаталов заявив, що з часом на місці знищеного ресторану з'явиться щось нове.

"А зараз будемо розгрібати згарища та створювати нові робочі місця для 35 людей які втратили роботу", – додав він.

На сторінці Instagram ресторану з'явився допис, що ночі вогонь знищив місце, у яке команда вкладала "душу, сили, любов".

"Боляче прощатися з місцем, яке стало частиною нашого життя.. 11 років історії, тисячі зустрічей і безліч теплих спогадів… Бокораш назавжди залишиться в наших серцях. Віримо, що це ще не кінець нашої історії. Дякуємо, що були з нами", – йдеться в дописі.

На Google-мапах статус ресторану значиться як тимчасово закритий.