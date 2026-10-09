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Зеленський: в РФ уражено два НПЗ, а також дата-центр

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Зеленський: в РФ уражено два НПЗ, а також дата-центр
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Сили оборони уразили НПЗ в Омську, а також в Ухті, який знаходиться за 1900 кілометрів від держкордону Україну, також був уражений черговий дата-центр, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще одне ураження російського нафтопереробного заводу в Омську – один зі значних заводів, – а також Ухтинського НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України. Ціль в Ухті була уражена дронами Ан-196 RS, які летять близько 2500 кілометрів, а напередодні по Омському НПЗ були застосовані FP-6 (модифіковані FP-1)", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Президент також повідомив про ураження чергового дата-центру в РФ – це дзеркальна відповідь України.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#рф #зеленський #ураження #дата_центр #нпз
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