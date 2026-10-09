Фінляндія терміново направила Україні допомогу на 1 млн євро – Міноборони

Фінляндія надасть Україні 35-й пакет матеріальної допомоги. Відповідне рішення було ухвалено президентом Александром Стуббом 9 жовтня за пропозицією уряду, повідомляє пресслужба Міністерства оборони країни.

"Загальна вартість пакета, який зараз передається Україні, становить близько 1 млн євро. Він містить одиницю оборонної продукції, передану з запасів Збройних сил Фінляндії. Фінляндія вже розпочала підготовку до наступного, більш масштабного пакету", – йдеться у повідомленні.

Загальна вартість військового майна, яке Фінляндія доставила Україні, на сьогодні сягнула 3,6 млрд євро.

"Фінляндія прискорила прийняття цього рішення, щоб задовольнити термінове прохання України. Ми не будемо закривати очі на скруту, в якій опинилися українці. Натомість ми будемо підтримувати Україну та продовжуватимемо постачання матеріальної допомоги", – заявив міністр оборони Антті Хякканен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення того, щоб вантаж дійшов до місця призначення, більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки чи графіку не надаватиметься. При прийнятті рішення про надання допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси Збройних сил Фінляндії.