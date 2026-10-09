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В Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали 14 людей – ДСНС

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В Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали 14 людей – ДСНС
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю в п'ятницю, 9 жовтня, зросла до 14 людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Серед них – 1 дитина та 1 поліцейський. На жаль, одна людина загинула", – йдеться в повідомленні.

Психологи ДСНС надали підтримку 23 людям.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі комунальні служби міста проводять відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, в п'ятницю вранці РФ шість разів атакувала Запоріжжя.

Раніше було відомо про 5 постраждалих та одного загиблого.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #постраждалі #кількість
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