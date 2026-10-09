В Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали 14 людей – ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю в п'ятницю, 9 жовтня, зросла до 14 людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Серед них – 1 дитина та 1 поліцейський. На жаль, одна людина загинула", – йдеться в повідомленні.
Психологи ДСНС надали підтримку 23 людям.
Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі комунальні служби міста проводять відновлювальні роботи.
Як повідомлялося, в п'ятницю вранці РФ шість разів атакувала Запоріжжя.
Раніше було відомо про 5 постраждалих та одного загиблого.