В Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали 14 людей – ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю в п'ятницю, 9 жовтня, зросла до 14 людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Серед них – 1 дитина та 1 поліцейський. На жаль, одна людина загинула", – йдеться в повідомленні.

Психологи ДСНС надали підтримку 23 людям.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі комунальні служби міста проводять відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, в п'ятницю вранці РФ шість разів атакувала Запоріжжя.

Раніше було відомо про 5 постраждалих та одного загиблого.