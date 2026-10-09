Україна оновила потреби в енергетичному обладнанні та пакетах ППО – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів селектор за участі військових та урядовців, за результатами якого було оновлено потреби в енергетичному обладнанні та пакетах ППО.

"На жаль, багато пошкоджень енергомережі, об'єктів передачі електрики. Відновлення ведеться цілодобово. Оновили потреби в енергетичному обладнанні та пакетах ППО", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, Міністерство закордонних справ і команда Офісу президента готують відповідну комунікацію з партнерами. У свою чергу президент анонсував своє спілкування з лідерами щодо цього.