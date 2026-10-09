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Зеленський доручив прискорити виконання планів стійкості в регіонах, зокрема в Києві

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Зеленський доручив прискорити виконання планів стійкості в регіонах, зокрема в Києві
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський доручив прискорити виконання планів стійкості у регіонах, окремо визначено завдання для Києва.

"Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва – через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків", – написав Зеленський після селектору за участі військових та урядовців у п'ятницю.

Також президент доручив до кінця тижня підготувати повний пакет рішень щодо ситуації в Прилуках Чернігівської області.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#підготовка #зеленський #зима
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