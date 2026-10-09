Зеленський доручив прискорити виконання планів стійкості в регіонах, зокрема в Києві

Президент України Володимир Зеленський доручив прискорити виконання планів стійкості у регіонах, окремо визначено завдання для Києва.

"Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва – через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків", – написав Зеленський після селектору за участі військових та урядовців у п'ятницю.

Також президент доручив до кінця тижня підготувати повний пакет рішень щодо ситуації в Прилуках Чернігівської області.