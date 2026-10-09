В Україні збережеться по-осінньому тепла погода, в низці регіонів очікуються дощі

У суботу, 10 жовтня, в Україні переважно без опадів, лише у північно-східній частині та на Дніпропетровщині вночі помірні дощі, у східних областях вдень невеликі дощі, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° (в Карпатах 1-6°) тепла, на півдні та південному сході країни 10-15°; вдень 14-19°, у південній частині до 23°.

У Києві 10 жовтня без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 10 жовтня найвища температура вдень була 23,7 в 1907 р., найнижча вночі -1,9 в 1890 р.

У неділю, 11 жовтня, вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у західних, Вінницькій та більшості північних областей помірні, місцями значні дощі; на решті території без опадів.

Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями туман, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, у південній частині до 15°; вдень 17-22°, на півдні країни до 25°, у західних областях 12-17°.

У Києві 11 жовтня вночі без опадів, вдень дощ, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 9-11° тепла, вдень близько 20°.