Зеленський затвердив нові правила встановлення відомчих заохочувальних відзнак

Президент України Володимир Зеленський затвердив нове Положення про відомчі заохочувальні відзнаки та доручив Комісії державних нагород та геральдики протягом двох місяців розробити методичні рекомендації щодо їхніх малюнків.

Відповідний указ №1033/2026 оприлюднено на сайті президента.

Згідно з указом, Кабінет міністрів, керівники військових формувань і правоохоронних органів мають протягом року з дня набрання ним чинності привести акти про встановлення відомчих відзнак у відповідність до нових вимог. Для Міністерства оборони встановлено окремий строк: воно має зробити це не пізніше ніж через рік після припинення або скасування воєнного стану. Генеральному прокурору запропоновано переглянути відповідні акти.

Указ визнає такими, що втратили чинність, документ від 30 травня 2012 року про відомчі заохочувальні відзнаки та шість указів 2012-2015 років, якими до нього вносили зміни. Новий документ набирає чинності з дня опублікування.

Затверджене указом Положення визначає загальні правила розроблення, встановлення та вручення відомчих відзнак, а також вимоги до їхніх атрибутів і носіння. Вони призначені для заохочення громадян України, іноземців та осіб без громадянства за професійні й службові досягнення, особисті заслуги, мужність і відвагу, зокрема під час виконання військового чи службового обов'язку, а також за внесок у розвиток Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів. Відзнаки можуть встановлюватися й до ювілейних дат діяльності відповідних органів.

Положення передбачає шість видів відзнак: хрест, медаль, нагрудний знак, почесну грамоту, грамоту та подяку. Хрести, медалі й нагрудні знаки можуть мати не більше трьох ступенів. Вони не можуть відтворювати державні нагороди України та президентські відзнаки.

Документ установлює граничну кількість відомчих відзнак, які можуть мати різні органи. Зокрема, Міністерство оборони, кожен із видів та окремих родів військ ЗСУ, СБУ, Держприкордонслужба, Нацгвардія та розвідувальний орган Міноборони можуть мати не більше трьох хрестів. Для МВС, Служби зовнішньої розвідки, Нацполіції та ДСНС передбачено не більше двох, а для низки інших органів, серед яких Міністерство енергетики, Міністерство у справах ветеранів, Держспецзв'язку та Управління державної охорони, – не більше одного хреста.

Кількість медалей і нагрудних знаків також обмежена залежно від органу. Міноборони може мати до дев'яти відзнак кожного виду, МВС, СБУ, Держприкордонслужба, Нацгвардія та розвідувальний орган Міноборони – до семи, Служба зовнішньої розвідки, Нацполіція та ДСНС – до шести. Для Міністерства енергетики, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров'я встановлено ліміт у п'ять відзнак кожного виду. Для низки інших органів, зокрема НАБУ, ДБР, БЕБ, НАЗК та Офісу генерального прокурора, передбачено до трьох медалей і нагрудних знаків кожного виду. Для інших суб'єктів відзначення дозволено не більше однієї відзнаки кожного виду.

Ці обмеження не поширюються на визначені положенням нагороди, зокрема ювілейні, за вислугу років, а також відзнаки за стійкість і незламність у зв'язку з пораненням або перебуванням у полоні.

Проєкти малюнків та описи відзнак мають проходити експертизу Комісії державних нагород та геральдики. Нову відзнаку можна встановити лише за наявності позитивного висновку комісії. Підстави для нагородження, порядок подання кандидатур, розгляду матеріалів, ухвалення рішень, вручення та можливого позбавлення відзнаки визначатимуть положення відповідного органу.

Нагородження відзнаками, які мають ступені, відбуватиметься послідовно – від нижчого до вищого. Хрестами та медалями без ступенів можна відзначати не більше трьох разів; повторне нагородження відображатиметься додатковими знаками на стрічці або планці без вручення нової відзнаки.

Міністр оборони зможе делегувати повноваження щодо вручення окремих відзнак Міноборони головнокомандувачу ЗСУ та командувачам видів і окремих родів військ (сил).

Положення також установлює вимоги до виготовлення нагород. Хрести, медалі й нагрудні знаки мають виготовлятися з недорогоцінних металів, із кольоровою емаллю або без неї; використання дорогоцінного каміння та його імітацій, зокрема стразів, кристалів і скла, не допускається. Розмір хреста або медалі між протилежними сторонами не може перевищувати 45 мм, діаметр круглої медалі – 35 мм, а розмір нагрудного знака – 50 мм. На зворотному боці відзнак, за визначеними винятками, має бути порядковий номер.

Замість хрестів і медалей дозволено носити планки або мініатюри, а замість нагрудних знаків – мініатюри. Одночасне носіння відзнаки та її планки чи мініатюри заборонене. Відомчі хрести й медалі носять з лівого боку грудей, після державних нагород України, президентських відзнак та іноземних державних нагород або під ними. Нагрудні знаки можна носити з правого або лівого боку грудей. Якщо людина має кілька ступенів однієї відзнаки, носити дозволяється лише відзнаку найвищого ступеня.

Дублікат відзнаки або документа про нагородження може бути виданий лише в разі втрати внаслідок стихійного лиха, воєнних чи бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженої особи.