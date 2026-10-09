Генштаб ЗСУ: минулої ночі на території РФ уражено об'єкти, задіяні у запуску ракет та виробництві ракетного палива

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про ураження минулої ночі об'єктів, задіяних у запуску ракет та виробництві ракетного палива противника, зокрема у Нижегородській та Тверській областях.

"У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об'єктах на території РФ. Так, в районі населеного пункту Дальнє Константиново-5 Нижегородської області уражено об'єкт філії АТ "Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури" (ЦЕНКІ) – Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна", – йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм в п'ятницю.

Зазначено, що ЦЕНКІ діє у сфері створення, утримання та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання та систем керування для ракет.

Крім цього, в районі Редкіно (Тверська обл.) уражено Редкінський дослідний завод, задіяний у виробничих ланцюгах ВПК ворога. Завод виготовляє компоненти пального "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіаційного гасу. Перебуває під міжнародними санкціями.

Окрім того, з метою послаблення спроможностей ВПК РФ виробляти вибухові речовини та ракетне паливо уражено Центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет (район Суроватіха Нижегородської обл., РФ).