Росіяни примусово вивезли 25 жителів окупованої Харківщини у невідомому напрямку – омбудсман

Російські окупанти примусово перемістили 25 цивільних мешканців з тимчасово окупованих територій Харківської області, де тривають активні бойові дії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Росія називає це "евакуацією". Але коли людей вивозять проти їхньої волі, залякують і не залишають вибору – це не порятунок. Це примус. Російські військові безцеремонно вивезли 25 місцевих жителів із тимчасово окупованої частини Харківщини, де тривають активні бойові дії. Серед них – молоді та літні люди, а також діти. Найстрашніше – ніхто не знає, де ці люди зараз і в яких умовах вони перебувають", – написав Лубінець в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що інформацію оприлюднили самі окупанти, які розповіли про так звану "операцію порятунку" у своїх Telegram-каналах.

Такі дії окупантів, наголосив Лубінець, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни прямо забороняє примусове переміщення та депортацію людей з окупованої території, взяття заручників, а також залякування, терор і колективні покарання.

"Я вже звернувся до Уповноваженої з прав людини в РФ і вимагаю: повідомити місцезнаходження всіх 25 людей; надати інформацію про умови їхнього перебування; повідомити повні дані вивезених цивільних; вжити заходів для їхнього повернення в Україну. Також звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій. Мене мають почути! Цих людей не можна просто вивезти – і зробити вигляд, що їх більше не існує", – закликав Лубінець.