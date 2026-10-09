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На складах у Бучанському районі виявили тіло жінки, яка загинула внаслідок атаки 8 жовтня

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У Бучанському районі Київської області виявили тіло жінки, яка загинула внаслідок атаки російських БпЛА 8 жовтня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Під час розбору завалів та гасіння пожежі на складських приміщеннях, пошкоджених унаслідок вчорашньої атаки ворожих БПЛА, рятувальники виявили тіло жінки", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Росія має відповісти за кожне відібране життя, за кожну зруйновану долю та весь біль, який приносить на українську землю.

"Жоден злочин не повинен залишитися без покарання", – резюмував він.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#буча #загиблий #київщина
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