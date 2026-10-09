На Миколаївщині викрито зловживання на 61 млн грн під час будівництва фортифікацій

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці підприємства-підрядника та посадовцю Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області за зловживання на 61 млн грн під час будівництва фортифікацій.

"За даними слідства, у березні 2024 – серпні 2025 року під час будівництва захисних споруд для об'єкта критичної інфраструктури директорка підприємства вносила до актів виконаних робіт недостовірні відомості про їхню вартість. Зокрема, ціну робіт із гідрофобізації завищили вчетверо", – повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними прокуратури, посадовець Служби відновлення, неналежно виконуючи службові обов'язки, підписував ці акти.

"На їхній підставі підприємству безпідставно перерахували понад 61 млн грн бюджетних коштів", – уточнюють у відомстві.

Директорці підприємства інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Посадовцю повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення посадовця від посади.